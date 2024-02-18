В Иркутской области пожар уничтожил гаражи и 8 автомобилей

Площадь пожара составила 800 кв. метров



В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области произошёл пожар в гаражных боксах.



- 17 февраля в 14:18 поступило сообщение о пожаре в гараже: горела половина шлакоблочного строения со спецтехникой внутри. К тушению привлекли 13 человек и шесть единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.



Площадь пожара составила 800 кв.м. Огонь уничтожил часть гаражей и восемь единиц техники. Ещё 10 единиц транспорта пожарные спасли.



Пострадавших нет.



