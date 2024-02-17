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В Бурятии с начала года на водоёмах спасли девять человек

В Бурятии с начала года на водоёмах спасли девять человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Один человек, к сожалению, погиб

С начала года на акваториях республики зарегистрировано пять происшествий, девять человек удалось спасти. К сожалению, погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Здесь напомнили, что на сегодня в республике открыты 12 из 14 ледовых переправ.

Государственные инспекторы по маломерным судам рассказывают детям основные правила поведения у водоёмов в зимний период. Регулярно проводят инструктажи о мерах безопасности для рыбаков и отдыхающих, охвачены более пяти тысяч человек, отметили в пресс-службе.

МЧС

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