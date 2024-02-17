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На севере Бурятии монтажник погиб, упав с высоты почти 25 метров

На севере Бурятии монтажник погиб, упав с высоты почти 25 метров
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Проводится доследственная проверка

Днём 14 февраля в 30 км от посёлка Кичера погиб 34-летний работник строительно-монтажной компании. Его тело обнаружили возле электроопоры с повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, 14 февраля около полудня монтажник-высотник после завершения работ на одной из опор линии электропередач стал спускаться по специальным штырям, на высоте около 25 м не удержался и сорвался вниз. При падении мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия,- сообщили в пресс-службе СУ КР по Бурятии.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.  
несчастный случай смерть

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