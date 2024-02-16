16 февраля

15 февраля

Популярное

В Забайкалье свалка горела на площади 500 квадратных метров

В Забайкалье свалка горела на площади 500 квадратных метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Причиной пожара стала непотушенная зола

19 января в посёлке Ивановка Черновского района Забайкальского края произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. На место выезжали пожарные и сотрудники районной администрации.

Пожар удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

Виновниками оказались жильцы частного сектора.

- Как оказалось, жители частного сектора утилизировали горячую золу в контейнер, откуда она попала на полигон и в дальнейшем вызвала пожар мусора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальского края.

С начала года в Чите произошло 67 возгораний мусора, а на полигонах твёрдых бытовых отходов –четыре.

пожар свалка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье свалка горела на площади 500 квадратных метров
В Забайкалье свалка горела на площади 500 квадратных метров
Происшествия, 16.02.2024
Причиной пожара стала непотушенная зола
В Братске стая собак сильно покусала 29-летнего мужчину
В Братске стая собак сильно покусала 29-летнего мужчину
Происшествия, 16.02.2024
Пострадавший находится в реанимации  
В Бурятии собаки загрызли 10 овец прямо во дворе дома
В Бурятии собаки загрызли 10 овец прямо во дворе дома
Происшествия, 16.02.2024
После псы отправились доедать трупы на скотомогильнике
Обвиняемого в педофилии педагога нашли мёртвым в улан-удэнском СИЗО
Обвиняемого в педофилии педагога нашли мёртвым в улан-удэнском СИЗО
Происшествия, 16.02.2024
По предварительным данным, он покончил с собой. 18+
В гараже 20-летнего жителя Бурятии нашли марихуану
В гараже 20-летнего жителя Бурятии нашли марихуану
Происшествия, 16.02.2024
На молодого человека возбудили уголовное дело
В Бурятии предотвратили нападение на школу мстителя с топором
В Бурятии предотвратили нападение на школу мстителя с топором
Происшествия, 16.02.2024
От возможной трагедии спас школьный охранник
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам более 650 тысяч рублей
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам более 650 тысяч рублей
Происшествия, 16.02.2024
Она поверила «сотруднику Росфинмониторинга»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^