В Забайкалье свалка горела на площади 500 квадратных метров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Причиной пожара стала непотушенная зола



19 января в посёлке Ивановка Черновского района Забайкальского края произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. На место выезжали пожарные и сотрудники районной администрации.



Пожар удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.



Виновниками оказались жильцы частного сектора.



- Как оказалось, жители частного сектора утилизировали горячую золу в контейнер, откуда она попала на полигон и в дальнейшем вызвала пожар мусора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальского края.



С начала года в Чите произошло 67 возгораний мусора, а на полигонах твёрдых бытовых отходов –четыре.



