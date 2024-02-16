Причиной пожара стала непотушенная зола
19 января в посёлке Ивановка Черновского района Забайкальского края произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. На место выезжали пожарные и сотрудники районной администрации.
Пожар удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.
Виновниками оказались жильцы частного сектора.
- Как оказалось, жители частного сектора утилизировали горячую золу в контейнер, откуда она попала на полигон и в дальнейшем вызвала пожар мусора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальского края.
С начала года в Чите произошло 67 возгораний мусора, а на полигонах твёрдых бытовых отходов –четыре.
В Забайкалье свалка горела на площади 500 квадратных метров
Происшествия, Фото:
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