В Братске стая собак сильно покусала 29-летнего мужчину

Пострадавший находится в реанимации



15 февраля стая собак напала на 29-летнего мужчину в Центральном районе Братска.



В паблике «Народные Новости Братска N.E.T» уточняют, что инцидент произошёл в районе кладбища. Также по соцсетям разошлись фото пострадавшего: у него глубокие раны на руки, окровавлено лицо. Позже по просьбам родственников братчанина страшные снимки удалили.



Мужчину госпитализировали в городскую больницу. Сейчас он находится в реанимации, сообщили в региональном следственном управлении СК России. Следователи проводят доследственную проверку.



Также проверку начала прокуратура. Отмечается, что будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и подрядной организацией законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с животными без владельцев.

