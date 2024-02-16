В Братске стая собак сильно покусала 29-летнего мужчину

Пострадавший находится в реанимации
15 февраля стая собак напала на 29-летнего мужчину в Центральном районе Братска.
В паблике «Народные Новости Братска N.E.T» уточняют, что инцидент произошёл в районе кладбища. Также по соцсетям разошлись фото пострадавшего: у него глубокие раны на руки, окровавлено лицо. Позже по просьбам родственников братчанина страшные снимки удалили.
Мужчину госпитализировали в городскую больницу. Сейчас он находится в реанимации, сообщили в региональном следственном управлении СК России. Следователи проводят доследственную проверку.
Также проверку начала прокуратура. Отмечается, что будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и подрядной организацией законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с животными без владельцев.
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Происшествия, Фото:
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