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В Иркутской области водитель Honda Stream погиб в столкновении с фурой

В Иркутской области водитель Honda Stream погиб в столкновении с фурой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Авария произошла в Нижнеудинском районе

16 февраля в Нижнеудинском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись Honda Stream и большегруза Sitrak. Авария произошла около 8 часов утра на 1327 километре в районе посёлка Камышет.

- В результате аварии 37-летний водитель автомобиля Honda Stream погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

ДТП смерть

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