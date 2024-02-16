В Иркутской области водитель Honda Stream погиб в столкновении с фурой

Авария произошла в Нижнеудинском районе
16 февраля в Нижнеудинском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись Honda Stream и большегруза Sitrak. Авария произошла около 8 часов утра на 1327 километре в районе посёлка Камышет.
- В результате аварии 37-летний водитель автомобиля Honda Stream погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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