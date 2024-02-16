«Оказывается, у вас совесть есть»: В Ангарске пьяный водитель похвалил полицейских

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержали его после погони



В Ангарске пьяный пожилой автомобилист пытался скрыться от полицейских.



На трассе «Сибирь» сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю Toyota RAV-4, так как госномер машины был скрыт. Водитель требования полицейских проигнорировал и продолжил движение.



Экипаж ДПС отправился за нарушителем. Вскоре подключился ещё один патрульный автомобиль, который работал поблизости. В ходе непродолжительной погони мужчину удалось задержать на 1844 километре федеральной трассы.



- Инспекторы ДПС выяснили, что госномера на автомашине «Тойота Рав-4» не идентифицируются из-за того, что завешаны тряпками и пакетом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



При составлении административного материала полицейские установили, что 64-летний житель Ангарска был пьян. Сам он похвалил полицейских:



- Я уже думал, что наша полиция совершенно перестала работать. А оказывается, совесть у вас есть!

