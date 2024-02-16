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«Оказывается, у вас совесть есть»: В Ангарске пьяный водитель похвалил полицейских

«Оказывается, у вас совесть есть»: В Ангарске пьяный водитель похвалил полицейских
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержали его после погони

В Ангарске пьяный пожилой автомобилист пытался скрыться от полицейских.

На трассе «Сибирь» сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю Toyota RAV-4, так как госномер машины был скрыт. Водитель требования полицейских проигнорировал и продолжил движение.

Экипаж ДПС отправился за нарушителем. Вскоре подключился ещё один патрульный автомобиль, который работал поблизости. В ходе непродолжительной погони мужчину удалось задержать на 1844 километре федеральной трассы.

- Инспекторы ДПС выяснили, что госномера на автомашине «Тойота Рав-4» не идентифицируются из-за того, что завешаны тряпками и пакетом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

При составлении административного материала полицейские установили, что 64-летний житель Ангарска был пьян. Сам он похвалил полицейских:

- Я уже думал, что наша полиция совершенно перестала работать. А оказывается, совесть у вас есть! 
ГИБДД водители

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