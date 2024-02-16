Огонь потушили за час
На станции Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии утром 16 февраля произошёл пожар. На улице Железнодорожная вспыхнул гараж.
На момент прибытия пожарных горел засыпной гараж площадью 5х5 метров с печным отоплением. На полную ликвидацию пожара ушло около часа. Распространение огня на другие постройки удалось предотвратить.
Ущерб и причина устанавливаются.
В администрации Тарбагатайского района призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
В пригороде Улан-Удэ горел гараж
Происшествия, Фото:
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