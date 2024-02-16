Она поверила «сотруднику Росфинмониторинга»
15 февраля полиция возбудила уголовное дело по заявлению 77-летней пенсионерки из Улан-Удэ. Она стала жертвой мошенников.
Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил, что кто-то пытается оформить кредит на её имя. Чтобы предотвратить эту ситуацию, пострадавшей было предложено следовать инструкциям.
Доверчивая горожанка последовала указаниям мошенников и перевела на «безопасный счет» 665 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия и расследование для выявления личности злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мошенники ежедневно обманывают жителей Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе улан-удэнец перечислил «сотруднику ФСБ» 1 млн рублей.
Пока самая крупной суммой, которую удалось вытянуть преступникам у жителя республики в этом году, остаётся 10,5 млн. Чтобы перевести эти деньги, преподаватель из Улан-Удэ продала свою квартиру.
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам более 650 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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