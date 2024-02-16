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В Бурятии задержали забайкальца с полной сумкой конопли

В Бурятии задержали забайкальца с полной сумкой конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Нарушителя выдал характерный запах из салона автомобиля

Вечером 3 февраля на улице Комсомольская в селе Бичура сотрудники ДПС остановили автомобиль с регистрационными знаками другого региона. В машине ехала компания мужчин.

В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали в салоне характерный запах конопли. У пассажира они изъяли сумку с травянистой массой.

Проведённая экспертиза установила, что это более 200 граммов марихуаны.

 
- 53-летний злоумышленник признался, что приехал из Забайкальского края для сбора наркотического средства в целях собственного употребления. Чтобы добраться до пункта назначения, он, по его словам, «нанял такси», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление против жизни и здоровья. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем составили административный протокол.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная приобретение, хранение, перевозка наркотических средств», следствие продолжается.


наркотики конопля

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