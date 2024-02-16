В Бурятии задержали забайкальца с полной сумкой конопли







- 53-летний злоумышленник признался, что приехал из Забайкальского края для сбора наркотического средства в целях собственного употребления. Чтобы добраться до пункта назначения, он, по его словам, «нанял такси», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление против жизни и здоровья. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем составили административный протокол.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная приобретение, хранение, перевозка наркотических средств», следствие продолжается.







Вечером 3 февраля на улице Комсомольская в селе Бичура сотрудники ДПС остановили автомобиль с регистрационными знаками другого региона. В машине ехала компания мужчин.В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали в салоне характерный запах конопли. У пассажира они изъяли сумку с травянистой массой.Проведённая экспертиза установила, что это более 200 граммов марихуаны.