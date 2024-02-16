В Забайкалье сотрудник СИЗО пытался пронести наркотики осуждённому

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его подкупили взяткой в 15 тысяч рублей



Бывший младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО № 1 УФСИН в Чите предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и пособничестве при приобретении наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в сентябре 2023 года сотрудник следственного изолятора согласился принять взятку в 15 тысяч рублей от осуждённого. За это мужчина должен был пронести в СИЗО наркотики.



6 сентября 2023 года он попытался пронести в учреждение вещество весом более 9 гр, однако был задержан коллегами.



Уголовное дело возбудили и на 29-летнего заказчика. Он обвиняется в даче взятке должностному лицу, а также в покушении на незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.



В ходе предварительного следствия оба обвиняемых полностью признали вину в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело уже бывшего сотрудника УФСИН направлено в суд.



