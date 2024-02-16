В Улан-Удэ ночью тушили горящий дом

Пожарные Улан-Удэ сегодня ночью тушили частный деревянный дом на улице Лебедева.- Сообщение о загорании частного жилого дома по улице Лебедева поступило после полуночи. На момент прибытия первого пожарного подразделения горели кровли дома и гаража по всей площади. Чуть меньше часа понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего привлекались 23 человека и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Общая площадь пожара составила 175 кв. метров.

Предварительная причина возгорания установлена – это неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.