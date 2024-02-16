В Улан-Удэ осудили водителя, который потерял сознание и сбил трёх человек

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Как выяснилось на суде, водитель в момент страшной аварии потерял сознание за рулём. Из-за диагноза мужчина вовсе не имел права садиться за руль автомобиль.



- Согласно пункту 2.7 правил дорожного движения водителю запрещено управлять транспортным средством не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии. Подсудимый, будучи осведомлённым о диагностированной у него болезни, характеризующейся кратковременными потерями сознания, сел за управление своим автомобилем Subaru. При движении около дома 81 по улице Смолина возле регулируемого пешеходного перехода подсудимый потерял сознание, в связи с чем допустил наезд на пешеходов, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



В результате ДТП одна из трёх сбитых пешеходов получила тяжёлые травмы.



На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 264 УК РФ).



На суде автомобилист полностью признал свою вину, заявил, что раскаивается в содеянном. Он частично загладил причинённый ущерб, покупая пострадавшим лекарства и вещи, необходимые при реабилитации.



При назначении наказания суд учёл положительные характеристики по месту жительства подсудимого, наличие у него несовершеннолетних детей.



Ему назначили довольно мягкое наказание – 1 год 6 месяцев ограничения свободы. В этот период осуждённый обязан ежемесячно ходить на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию. Также ему запрещено покидать пределы Улан-Удэ и менять место жительства без согласия инспекции. Кроме того, суд принял решение о лишении его права управлять транспортным средством.



Приговором суда также удовлетворён иск потерпевшей о взыскании с осуждённого морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Иномарку улан-удэнца арестовали.



Приговор пока не вступил в законную силу.

