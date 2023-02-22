В центре Улан-Удэ водитель «Субару» сбил трёх пешеходов и врезался в дом





- Отметим, водитель транспортного средства внешних признаков опьянения не имеет. Он будет направлен в наркологический диспансер для проведения освидетельствования, - отметили в Госавтоинспекции.





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Как сообщал «Байкал-Daily», 20 февраля на улице Борсоева 33-летний водитель Toyota Camry





Как сообщал «Байкал-Daily», 20 февраля на улице Борсоева 33-летний водитель Toyota Camry на «зебре» сбил двух пешеходов. Момент ДТП попал на видео.

Вечером, 22 февраля, в Улан-Удэ на улице Смолина произошло ДТП с участием трёх пешеходов.- По предварительным данным, сегодня вечером на ул. Смолина 33-летний водитель автомобиля Subaru совершил наезд на двух девушек 17 и 18 лет и 40-летнего мужчину. После чего совершил наезд на препятствие (жилой дом). В результате ДТП пешеходы доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.