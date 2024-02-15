В Бурятии пригородному посёлку угрожают наледные воды

Там может затопить несколько дворов
Накануне наледные воды от реки Воровка вышли в посёлке Николаевский в пригородном Тарбагатайском районе. Они подступили к дворам на улице Трактовая. Под угрозой оказались четыре придомовых территории.
В населённом пункте организовали работы по обустройству водоотводного канала. Этим занялись сами местные жители.
А в четверг, 15 февраля, на место должны были отправиться представители райадминистрации, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
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