В Бурятии пригородному посёлку угрожают наледные воды

Накануне наледные воды от реки Воровка вышли в посёлке Николаевский в пригородном Тарбагатайском районе. Они подступили к дворам на улице Трактовая. Под угрозой оказались четыре придомовых территории.В населённом пункте организовали работы по обустройству водоотводного канала. Этим занялись сами местные жители.А в четверг, 15 февраля, на место должны были отправиться представители райадминистрации, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».

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