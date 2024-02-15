В Улан-Удэ мастер по ремонту холодильников оказался мошенником

Потерпевший позвонил ему, увидев объявление в подъезде своего дома



В Улан-Удэ возбудили уголовное дело о мошенничестве на мужчину, который занимается ремонтом бытовой техники. Он обвиняется в мошенничестве.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, у 44-летнего горожанина перестал морозить холодильник. В подъезде дома мужчина увидел объявление с предложением услуг ремонта оборудования и позвонил мастеру.



Приехавшие к нему молодые люди осмотрели технику. После чего сообщили: холодильник необходимо забрать в мастерскую. За устранение поломки они запросили 7 тысяч рублей, которые нужно было оплатить наперёд.



Мужчина согласился заплатить, однако потребовал заключить договор оказания услуг.



Спустя пять дней холодильник вернули. При этом за ремонт работник попросил ещё 12,5 тысяч рублей, аргументировав возросшую стоимость услуги заменой основных деталей и узлов. Вновь стороны по настоянию владельца имущества заключили договор, после чего перечислил оплату.



Мастер заявил, что холодильник можно включить только на следующие сутки. Через день мужчина подключил его к сети и оказалось, что он по-прежнему не работает. Тогда с заявлением о мошеннических действиях он обратился в полицию.



Полицейские задержали 27-летнего мастера – самозанятого в сфере ремонта бытовой техники. Он признался, что обманом завладел чужими деньгами, не имея при этом намерения ремонтировать сломанную технику. За помощью в транспортировке холодильника молодой человек обратился к другу.



Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Причиненный ущерб он частично возместил.

