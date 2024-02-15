15 февраля

14 февраля

Популярное

В Улан-Удэ мастер по ремонту холодильников оказался мошенником

В Улан-Удэ мастер по ремонту холодильников оказался мошенником
Происшествия, 
Потерпевший позвонил ему, увидев объявление в подъезде своего дома

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело о мошенничестве на мужчину, который занимается ремонтом бытовой техники. Он обвиняется в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, у 44-летнего горожанина перестал морозить холодильник. В подъезде дома мужчина увидел объявление с предложением услуг ремонта оборудования и позвонил мастеру.

Приехавшие к нему молодые люди осмотрели технику. После чего сообщили: холодильник необходимо забрать в мастерскую. За устранение поломки они запросили 7 тысяч рублей, которые нужно было оплатить наперёд.

Мужчина согласился заплатить, однако потребовал заключить договор оказания услуг.

Спустя пять дней холодильник вернули. При этом за ремонт работник попросил ещё 12,5 тысяч рублей, аргументировав возросшую стоимость услуги заменой основных деталей и узлов. Вновь стороны по настоянию владельца имущества заключили договор, после чего перечислил оплату.

Мастер заявил, что холодильник можно включить только на следующие сутки. Через день мужчина подключил его к сети и оказалось, что он по-прежнему не работает. Тогда с заявлением о мошеннических действиях он обратился в полицию.

Полицейские задержали 27-летнего мастера – самозанятого в сфере ремонта бытовой техники. Он признался, что обманом завладел чужими деньгами, не имея при этом намерения ремонтировать сломанную технику. За помощью в транспортировке холодильника молодой человек обратился к другу.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Причиненный ущерб он частично возместил.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мастер по ремонту холодильников оказался мошенником
В Улан-Удэ мастер по ремонту холодильников оказался мошенником
Происшествия, 15.02.2024
Потерпевший позвонил ему, увидев объявление в подъезде своего дома
В Бурятии мужчина набросился на полицейского следом за своей собакой
В Бурятии мужчина набросился на полицейского следом за своей собакой
Происшествия, 15.02.2024
Теперь ему придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей

В Бурятии из-за короткого замыкания вспыхнул жилой дом
В Бурятии из-за короткого замыкания вспыхнул жилой дом
Происшествия, 15.02.2024
Огонь повредил его и уничтожил курятник
Житель Бурятии получил два года строгого режима за кражу тысячи рублей
Житель Бурятии получил два года строгого режима за кражу тысячи рублей
Происшествия, 15.02.2024
Он пошёл на преступление вскоре после освобождения
В горевшем гаражном боксе в Бурятии обнаружили труп
В горевшем гаражном боксе в Бурятии обнаружили труп
Происшествия, 15.02.2024
При пожаре на фермерской стоянке погиб 46-летний мужчина
Житель Бурятии безостановочно воровал и хотел остаться на свободе
Житель Бурятии безостановочно воровал и хотел остаться на свободе
Происшествия, 15.02.2024
Молодого человека отправили за решётку на три года
В Бурятии Land Cruiser провалился под лёд на Байкале
В Бурятии Land Cruiser провалился под лёд на Байкале
Происшествия, 15.02.2024
Инцидент произошёл на севере республики
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля «встали» трамваи
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля «встали» трамваи
Происшествия, 15.02.2024
На оживлённой улице произошло ДТП с двумя машинами
«В коматозе был»: Жителя Братска задержали за поджог школы
«В коматозе был»: Жителя Братска задержали за поджог школы
Происшествия, 15.02.2024
Мужчина пошёл на преступление под воздействием наркотиков
Житель Бурятии получил 10 лет особого режима за убийство
Житель Бурятии получил 10 лет особого режима за убийство
Происшествия, 15.02.2024
Он до смерти избил жертву руками, ногами и палкой
В Улан-Удэ продавщицу несуществующих товаров отправили за решётку
В Улан-Удэ продавщицу несуществующих товаров отправили за решётку
Происшествия, 14.02.2024
Женщина пыталась смягчить наказанием, апеллируя к своим маленьким детям
Улан-удэнец трижды попался на кражах из одного и того же магазина
Улан-удэнец трижды попался на кражах из одного и того же магазина
Происшествия, 14.02.2024
Одно уголовное дело уже на рассмотрении в суде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^