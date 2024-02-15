Ему грозит до 15 лет лишения свободы
В Забайкальском крае предстанет перед судом 40-летний житель города Петровск-Забайкальский, задушивший свою знакомую.
Убийство произошло 2 декабря 2023 года.
- По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство 43-летней женщины. Обвиняемый пришёл в гости к знакомой и, поссорившись с женщиной, задушил её. После совершенного преступления пришёл к себе домой, где и был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Сейчас мужчина находится под страже.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Кроме того, суд может учесть в качестве отягчающего вину обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.
Забайкалец, задушивший женщину, предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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