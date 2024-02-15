В Бурятии мужчина набросился на полицейского следом за своей собакой

Теперь ему придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей



Всё произошло в Гусиноозёрске. Местные жители позвонили в дежурную часть полиции и сообщили, что у соседей очень громко играет музыка. Нарушение тишины сопровождалось семейным скандалом.



На место отправились сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД России по Селенгинскому району. Правоохранители сообщили возмутителям спокойствия, что им необходимо дать объяснения. Хозяин дома в ответ на это спустил с цепи собаку и дал ей команду напасть на стража порядка.



После гусиноозёрчанин сам набросился на полицейского с деревянным бруском и ударил по левой руке. Затем разбушевавшийся мужчина схватил его за форменное обмундирование и уронил на землю. Дебошира пришлось заковать в наручники.



Против него в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Мужчина предстал перед судом. Как сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда, подсудимый признан виновным. Ему назначили наказание – штраф размером в 30 тысяч рублей.