Теперь ему придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей
Всё произошло в Гусиноозёрске. Местные жители позвонили в дежурную часть полиции и сообщили, что у соседей очень громко играет музыка. Нарушение тишины сопровождалось семейным скандалом.
На место отправились сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД России по Селенгинскому району. Правоохранители сообщили возмутителям спокойствия, что им необходимо дать объяснения. Хозяин дома в ответ на это спустил с цепи собаку и дал ей команду напасть на стража порядка.
После гусиноозёрчанин сам набросился на полицейского с деревянным бруском и ударил по левой руке. Затем разбушевавшийся мужчина схватил его за форменное обмундирование и уронил на землю. Дебошира пришлось заковать в наручники.
Против него в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Мужчина предстал перед судом. Как сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда, подсудимый признан виновным. Ему назначили наказание – штраф размером в 30 тысяч рублей.
В Бурятии мужчина набросился на полицейского следом за своей собакой
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Теперь ему придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей
Огонь повредил его и уничтожил курятник
Он пошёл на преступление вскоре после освобождения
При пожаре на фермерской стоянке погиб 46-летний мужчина
Молодого человека отправили за решётку на три года
Инцидент произошёл на севере республики
На оживлённой улице произошло ДТП с двумя машинами
Мужчина пошёл на преступление под воздействием наркотиков
Он до смерти избил жертву руками, ногами и палкой
Он нанёс три удара по голове
Женщина пыталась смягчить наказанием, апеллируя к своим маленьким детям
Одно уголовное дело уже на рассмотрении в суде
Импортный алкоголь он хотел выпить с друзьями
Тело обнаружили пожарные
Они вымогают у компаний деньги, маскируясь под Сергея Ханхареева