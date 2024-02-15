Он пошёл на преступление вскоре после освобождения
Житель Хоринского района Бурятии оплатил чужой картой товары на сумму 1001 рубль, тем самым совершив кражу с банковского счёта.
Преступление мужчина совершил всего через три месяца после освобождения из колонии.
- Несмотря на признание вины и возмещения ущерба, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии получил два года строгого режима за кражу тысячи рублей
Происшествия, Фото:
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