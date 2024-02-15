Житель Бурятии получил два года строгого режима за кражу тысячи рублей

Он пошёл на преступление вскоре после освобождения



Житель Хоринского района Бурятии оплатил чужой картой товары на сумму 1001 рубль, тем самым совершив кражу с банковского счёта.



Преступление мужчина совершил всего через три месяца после освобождения из колонии.



- Несмотря на признание вины и возмещения ущерба, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



Приговор пока не вступил в законную силу.

