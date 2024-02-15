Он до смерти избил жертву руками, ногами и палкой
В Бурятии суд приговорил жителя Селенгинского района к десяти годам колонии особого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.
Расправа произошла «по пьяной лавочке». Мужчина разозлился, когда знакомый оскорбил его, набросился на него и принялся избивать. Установлено, что нападавший нанёс «не менее 11 ударов кулаками и ногами в лицо и голову, а также деревянной палкой – не менее 10 ударов в голову и не менее пяти ударов по телу, рукам и ногам».
На этом мужчина сперва вроде бы остановился. Он выволок жертву из дома на веранду, а сам вернулся в дом, где некоторое время продолжал распивать спиртное.
Но мысль о том, что оскорбивший его собутыльник жив, не давала ему покоя. Мужчина вышел во двор и вновь начал избивать потерпевшего. На этот раз нанёс пять ударов кулаками по лицу.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
- Приговором суда подсудимый осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в Гусиноозёрском городском суде.
Житель Бурятии получил 10 лет особого режима за убийство
Происшествия, Фото:
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