13 февраля

12 февраля

Популярное

Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч

Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Происшествия, 
Всё украденное он сбыл в ломбарде по совсем низкой цене

В полицию Агинского района Забайкальского края с заявлением о краже обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её дома пропали две золотые цепочки, браслет и кулон общей стоимостью 170 тысяч рублей. В хищении она заподозрила бывшего сожителя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неоднократно судимый мужчина, который признался в содеянном.

- Выяснилось, что злоумышленник решил разорвать отношения с женщиной и уехать в Читу. Уходя из дома, он прихватил с собой ювелирные изделия, принадлежащие заявительнице. Украшения мужчина сдал в ломбард, выручив 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Украшения изъяли и вернули владелице.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
Происшествия, 13.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке
В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины
В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины
Происшествия, 13.02.2024
Полицейский таким образом смог остановить автомобиль
Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль врезался в столб во время погони
В Улан-Удэ на детской площадке ограбили 9-летнюю девочку
В Улан-Удэ на детской площадке ограбили 9-летнюю девочку
Происшествия, 13.02.2024
Девочка сидела на лавочке с телефоном в руках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^