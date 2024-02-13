Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч

Всё украденное он сбыл в ломбарде по совсем низкой цене



В полицию Агинского района Забайкальского края с заявлением о краже обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её дома пропали две золотые цепочки, браслет и кулон общей стоимостью 170 тысяч рублей. В хищении она заподозрила бывшего сожителя.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неоднократно судимый мужчина, который признался в содеянном.



- Выяснилось, что злоумышленник решил разорвать отношения с женщиной и уехать в Читу. Уходя из дома, он прихватил с собой ювелирные изделия, принадлежащие заявительнице. Украшения мужчина сдал в ломбард, выручив 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Украшения изъяли и вернули владелице.



Мужчину поместили в изолятор временного содержания.





