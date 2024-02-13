Всё украденное он сбыл в ломбарде по совсем низкой цене
В полицию Агинского района Забайкальского края с заявлением о краже обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её дома пропали две золотые цепочки, браслет и кулон общей стоимостью 170 тысяч рублей. В хищении она заподозрила бывшего сожителя.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неоднократно судимый мужчина, который признался в содеянном.
- Выяснилось, что злоумышленник решил разорвать отношения с женщиной и уехать в Читу. Уходя из дома, он прихватил с собой ювелирные изделия, принадлежащие заявительнице. Украшения мужчина сдал в ломбард, выручив 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Украшения изъяли и вернули владелице.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Несколько дней он жил в доме, где лежали трупы
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке
Полицейский таким образом смог остановить автомобиль
Он получил условный срок
Ребёнок ушёл на прогулку и бесследно исчез
Его задержали бдительные росгвардейцы
Автомобиль врезался в столб во время погони
Вора задержали, когда ехал домой
Нападение произошло на детской площадке
Пострадали девочка и её бабушка с дедушкой
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
Девочка сидела на лавочке с телефоном в руках
В этот момент в нём было два человека
Погибшему было 29 лет