13 февраля

12 февраля

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Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя

Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке

В столице Бурятии неравнодушные улан-удэнцы помогли инспекторам ДПС задержать пьяного водителя.

Произошло это днём 12 февраля. В Госавтоинспекцию позвонили очевидцы и сообщили, что на улице Литейная движется чёрная иномарка, водитель которой, предположительно, пьян. Ориентировка на задержание машины была передана всем нарядам ДПС.

- Автомобиль был замечен сотрудниками Госавтоинспекции в районе посёлка Верхняя Берёзовка. За рулём Chery Tiggo находился 36-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого показал 0,95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Иномарку переместили на штрафстоянку.



Госавтоинспекция поблагодарила граждан, сообщивших о нетрезвом автомобилисте.

С начала февраля очевидцы помогли выявить шестерых нарушителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

Информацию о таких водителях можно сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через телеграм-бот @gibdd03_bot
ГИБДД водители алкогольное опьянение

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