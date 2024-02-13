Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке



В столице Бурятии неравнодушные улан-удэнцы помогли инспекторам ДПС задержать пьяного водителя.



Произошло это днём 12 февраля. В Госавтоинспекцию позвонили очевидцы и сообщили, что на улице Литейная движется чёрная иномарка, водитель которой, предположительно, пьян. Ориентировка на задержание машины была передана всем нарядам ДПС.



- Автомобиль был замечен сотрудниками Госавтоинспекции в районе посёлка Верхняя Берёзовка. За рулём Chery Tiggo находился 36-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого показал 0,95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Иномарку переместили на штрафстоянку.







Госавтоинспекция поблагодарила граждан, сообщивших о нетрезвом автомобилисте.



С начала февраля очевидцы помогли выявить шестерых нарушителей, управлявших транспортом в пьяном виде.



Информацию о таких водителях можно сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через телеграм-бот @gibdd03_bot

