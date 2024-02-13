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Пьяный пешеход попал под машину на трассе в Бурятии

Пьяный пешеход попал под машину на трассе в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На мужчине не было верхней одежды

Накануне, 12 февраля, в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошёл наезд на пешехода.

ДТП произошло около 19 часов в четырёх километрах от села Выдрино.

- 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, следуя по федеральной трассе совершил наезд на мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП 46-летний пешеход с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и шёл по дороге без верхней одежды.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 февраля в Улан-Удэ девятилетняя девочка попала под колёса автомобиля напротив гимназии №33.

ДТП

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