В крае за выходные дни ликвидировали 18 пожаров
В Забайкальском крае за прошедшие выходные зафиксировано 18 пожаров. Погибли два человека, один получил травму и был спасён пожарными. Наиболее частыми причинами вызова подразделений остаются возгорания мусора – это случилось 6 раз.
Четыре пожара произошли в жилых домах. В селе Калга из-за возгорания дома по улице Школьная погибли две женщины: 1953 и 1975 года рождения. Мужчина, проживающий там же, получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает. В результате огнём повреждён дом на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, пожарные трижды реагировали на пожары автомобилей, два раза горели надворные постройки. Выезжали они также на тушение грейдера, водокачки и вагончика.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Забайкалью, всего с начала года в крае произошло 426 пожаров, на которых погибли уже 17 человек, ещё 7 получили травмы. Пожарным удалось спасти 24 забайкальца.
В Забайкалье на пожаре погибли две женщины
Происшествия, Фото:
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