В Иркутской области рысь загрызла собак и кошек

Полицейские предупредили граждан о хищнике вблизи Листвянки



Вблизи посёлка Листвянка в Иркутской области замечено хищное животное. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что вблизи жилых домов предположительно находится рысь. Женщина рассказала о том, что дикий зверь загрыз собак и кошек.



На место происшествие выехали сотрудники экипажа патрульно-постовой службы МУ МВД России «Иркутское», однако обитателя тайги обнаружить не удалось. О происшествии уведомлено министерство лесного комплекса Иркутской области.



ГУ МВД России по Иркутской области предупреждает жителей Иркутского района, что при встрече с хищником необходимо соблюдать меры безопасности и проявлять осторожность.

