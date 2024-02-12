На Байкале два внедорожника провалились в трещины на льду

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На озере ухудшилась ледовая обстановка



В Иркутской области частичные провалы двух автомобилей-внедорожников произошли в трёх километрах от берега Байкала вблизи посёлка Большое Голоустное. Людей на месте нет – водители бросили свои машины и ушли.



Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, это уже не первые случаи провалов автомобилей.



Ситуация на Байкале везде одинаково сложная: ухудшение ледовой обстановки наблюдается также в районе Хужира, Бугульдейки, Листвянки, Утулика. Так, накануне около Бугульдейки в ста метрах от берега по направлению к открытому Байкалу образовалась становая многокилометровая трещина, размыкающаяся и смыкающаяся с образованием торосов и выходом воды на поверхность льда. В течение всего дня сотрудники МЧС России оказывали помощь рыбакам, которые в нарушение законодательства выехали утром на рыбалку на автотранспорте, а к обеду с возникновением нажима уже не могли вернуться на берег. В отношении всех нарушителей составлены протоколы.

