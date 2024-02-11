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В селе Бурятии загорелся автомобиль

В селе Бурятии загорелся автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иномарка вспыхнула прямо в гараже

Возгорание произошло поздним вечером 10 февраля в хоринском селе Санномыск. Там вспыхнул автомобиль Toyota Fielder, стоявший в гараже.

Пламя в итоге повредило моторный отсек автомобиля. Гараж не пострадал. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание. На место выезжали двое сотрудников пожарной части № 47, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
пожар автомобили

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