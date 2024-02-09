Ампутация ноги грозит младенцу, замерзавшему на улице в Бурятии

Молодая мать побоялась сразу обратиться к врачам
Девятимесячному малышу из села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии, который обморожение на улице, грозит ампутация ноги. Об этом сообщается в выпуске передачи телеканала РЕН ТВ «Экстренный вызов. 112» (возрастное ограничение 12+), где рассказали подробности происшествия.
Оказалось, что в тот день мама отправилась в гости, оставив дома двух маленьких детей: старшему – четыре года, младшему – лишь девять месяцев. Вечером старший ребёнок взял брата, и они раздетыми пошли на улицу в поисках мамы. Температура тогда опустилась до -30, а малыши заблудились.
Позже детей на снегу обнаружил сельчанин, ехавший на автомобиле. Мужчина остановился и посадил раздетых малышей в машину, закутав в свою куртку.
- Остановился, куртку снял, маленького закутал. В памперсе был, и какая-то распашоночка на нём была, - вспоминает мужчина.
Последствия оказались такими серьёзными, потому что холодовую травму начали лечить только на следующий день. Мать пыталась скрыть произошедшее и не пошла сразу к врачам. Только когда к вечеру у малыша начала чернеть ножка, горе-мать обратилась к медикам.
- Поступил в состоянии средней тяжести. Ручки были более-менее сохранны, - рассказала медицинский работник местной больницы.
Сейчас ребёнок находится в реанимации в детской республиканской клинической больницы, есть риск ампутации ноги из-за серьёзных повреждений.
22-летняя мать, как оказалось, уже дважды была замужем, её дети рождены от разных сожителей. По словам соседей, девушка «пила, гуляла». Но при этом семья на учёте как неблагополучная не состояла, в местном отделении соцзащиты сообщили, что сигналы не поступали.
- Сначала я испугалась сразу ехать в больницу. Испугалась, что у меня их заберут, - призналась телевизионщикам женщина.
В отношении матери возбуждено дело по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жестоким обращением с ними» (ст. 156 УК РФ).
- Следствием также поддерживается связь с медицинским учреждением. Врачи нацелены на консервативную схему лечения и сохранение конечности ребёнка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По словам адвоката, который прокомментировал съёмочной группе ситуацию, матери также грозит уголовное дело за оставление маленьких детей в опасности. За это закон предусматривает наказание до года лишения свободы.
Ампутация ноги грозит младенцу, замерзавшему на улице в Бурятии
Происшествия, Фото:
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