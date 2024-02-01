В республике опять произошло землетрясение
В четверг, 1 февраля, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 01:40 по местному времени в точке с координатами 56.05° северной широты и 114.87° восточной долготы.
Эпицентр находился недалеко от муйского посёлка Таксимо. Магнитуда составила 3, сообщает «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.
До этого землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировали 31 января в Северо-Байкальском районе, в 03:55 ночи. Очаг был в 67 километрах к югу от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали, в горах Верхнеангарского хребта.
Бурятию продолжает трясти по ночам
Происшествия, Фото:
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