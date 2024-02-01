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Бурятию продолжает трясти по ночам

Бурятию продолжает трясти по ночам
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В республике опять произошло землетрясение

В четверг, 1 февраля, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 01:40 по местному времени в точке с координатами 56.05° северной широты и 114.87° восточной долготы.

Эпицентр находился недалеко от муйского посёлка Таксимо. Магнитуда составила 3, сообщает «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

До этого землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировали 31 января в Северо-Байкальском районе, в 03:55 ночи. Очаг был в 67 километрах к югу от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали, в горах Верхнеангарского хребта.

землетрясение Муйский район

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