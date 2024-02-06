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Взрывотехники обследовали «заминированный» Дом печати в Улан-Удэ

Взрывотехники обследовали «заминированный» Дом печати в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Территорию вокруг здания оцепляли

В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии завершили обследование Дома печати на улице Каландаришвили.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в десятом часу утра сотрудников и посетителей Дома печати эвакуировали, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

- Поступило анонимное сообщение об угрозе минирования административного здания по улице Каландаришвили. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Специалисты-взрывотехники ОМОН в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.
угроза взрыва Росгвардия

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