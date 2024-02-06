В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати

Там работают экстренные службы

Из здания на улице Каландаришвили, 23 в Улан-Удэ сегодня утром эвакуировали всех сотрудников и посетителей. В этом здании находится Доме печати, который принадлежит управлению делами правительства Бурятии.

Как стало известно «Байкал-Daily», на место работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступила информация с угрозами взрыва.



Информация уточняется.

В Доме печати расположены редакции телеканала «Ариг Ус», издательские дома «Информ Полис» и «Буряад Yнэн», газета «Молодёжь Бурятии», а также Бурятская филармония.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине января в Улан-Удэ два дня подряд поступали ложные сообщения о минировании. Так, анонимы отправили сообщение об «угрозе взрыва» в республиканской клинической больнице имени Семашко. На следующий день пришли аналогичные сообщения, касающиеся зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов.







