Расследуется уголовное дело
В Еравнинском районе работнику крупной компании предъявлено обвинение в получение денег за совершение незаконных действий (бездействие) в интересах дающего.
По данным следствия, обвиняемый выполнял в компании управленческие функции в сфере безопасности дорожного движения и осуществлял контроль за транспортными средствами других организаций, передвигавшихся по территории строящегося горно-обогатительного комбината. В августе 2023 года он потребовал от представителей двух фирм, ведущих подрядные работы на указанном объекте, заключить контракты по осуществлению предрейсового технического осмотра их транспортных средств со своим знакомым и ежемесячно оплачивать данные услуги.
- Предприниматели, опасаясь противодействия со стороны специалиста по безопасности дорожного движения, вынужденно согласились с его требованиям, заключили договора и в дальнейшем перечисляли по ним денежные средства. При этом технический осмотр их транспортных средств, в действительности, не проводился. За несколько месяцев знакомый обвиняемого, выступающий в качестве посредника в указанной преступной схеме, получили от предпринимателей более 250 тысяч рублей. Часть денег он оставил себе, а оставшуюся сумму передал обвиняемому, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства. В отношении посредника в коммерческом подкупе также возбуждено и расследуется уголовное дело.
В Бурятии работник крупной фирмы обвиняется в получении взятки
Происшествия, Фото:
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