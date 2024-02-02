02 февраля

01 февраля

Популярное

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Обвиняемый специально сходил за своим охотничьим ружьём

В суд ушло уголовное дело 50-летнего жителя Кабанского района Бурятии, обвиняемого в убийстве двоюродного брата.

Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло в декабре 2023 года в селе Закалтус. Установлено, что в течение дня мужчина распивал алкоголь с родственниками в доме своего дяди.

Ночью пьяные двоюродные братья поругались и стали оскорблять друг друга. Ссора переросла в потасовку.

После этого пьяный мужчина сходил домой за охотничьим ружьём, вернулся с ним обратно и выстрелил с близкого расстояния родственнику в грудь. 49-летней потерпевший скончался на месте.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» - 15 лет лишения свободы. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
Происшествия, 02.02.2024
Обвиняемый специально сходил за своим охотничьим ружьём
Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя
Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя
Происшествия, 02.02.2024
Сильно пьяный автомобилист приехал прямо на автомойку
Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку
Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку
Происшествия, 02.02.2024
Плачущего ребёнка подняли из постели прямо за шею
На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 02.02.2024
За минувшие сутки пожары унесли жизни троих человек
Улан-удэнца оштрафовали из-за татуировки, символизирующей «направление ветра»
Улан-удэнца оштрафовали из-за татуировки, символизирующей «направление ветра»
Происшествия, 02.02.2024
Ему придётся выложить за сомнительную наколку 1500 рублей
В Иркутске отравились шаурмой более 10 жителей города
В Иркутске отравились шаурмой более 10 жителей города
Происшествия, 02.02.2024
Сейчас власти и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах пищевого отравления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^