В Забайкалье работницу животноводческой стоянки осудили за убийство

Она зарезала мужчину в ходе пьяной ссоры
В Забайкальском крае предстала перед судом 39-летняя жительница города Шилка, зарезавшая знакомого кухонным ножом.
Расправа произошла 16 сентября 2023 года на животноводческой стоянке в пади Далахай в Шилкинском районе.
- Работница стоянки в ходе совместного распития спиртного поссорилась со своим знакомым. После кухонным ножом нанесла не менее трёх ударов в область жизненно важных органов потерпевшего, от которых последний скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд приговорил подсудимую к 8 годам в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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