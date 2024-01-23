Забайкалец задушил женщину и спрятал тело на пустыре

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Мужчина предстанет перед судом



В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Краснокаменск, обвиняемого в убийстве.



По данным следствия, ночью 11 сентября 2023 года в Краснокаменске обвиняемый, будучи пьяным, убил 32-летнюю женщину.



Мужчина познакомился с женщиной у кафе. После совместного распития алкоголя он предложил довезти новую знакомую до дома. В пути они поссорились, и водитель задушил жертву.



После спрятал тело на пустыре и сбежал.



- Обвиняемый был задержан через несколько дней в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признался в совершении преступления. А ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершённого убийства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Уголовное дело направлено в суд. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийства и длительное время отбывал наказание в местах лишения свободы. Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора станет рецидив преступлений.

