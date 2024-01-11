В Улан-Удэ соседка сдала полицейским наркомана

Женщина жаловалась на сильный запах ацетона



9 января в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 58-летняя жительница Загорска. Она сообщила, что её соседи, вероятно, изготавливают наркотики. В подъезде и её квартире стоит сильный запах ацетона, поделилась женщина.



Она рассказала, что такая ситуация не первая. Не раз на протяжении полугода она обращалась в адрес соседа с претензиями. Но тот ответил, что делает в квартире ремонт. В том числе, красит потолки, для чего краску разводит растворителем.



На место выехали сотрудники полиции. Информация об изготовлении наркотического средства 33-летним мужчиной не подтвердилась: он, действительно, был занят ремонтом. Однако полицейские нашли в его квартире марихуану: металлический таз с запрещённым веществом стоял у балкона в зале. Её масса составила более 100 граммов.



Мужчина признался в периодическом употреблении наркотика, а также в том, что собрал его в черте города ещё 6 декабря. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Сейчас трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».



Справка:



О фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112). Информация принимается в том числе анонимно.

