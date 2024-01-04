Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей
Всё произошло ещё год назад, в январе 2023-го, в Закаменском районе. Местный житель спилил в лесу лиственницу, не имея на то разрешительных документов. Он пустил в ход бензопилу, отделив ствол от пня.
Ущерб от его действий оценили в 50 с лишним тысяч рублей. Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Мужчина предстал перед судом. Ему назначили наказание в виде штрафа размером в сто тысяч. Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии сельчанин заработал уголовное дело из-за лиственницы
Происшествия, Фото:
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