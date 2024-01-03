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На севере Бурятии самосвал слетел с трассы и завалился на бок

На севере Бурятии самосвал слетел с трассы и завалился на бок
Происшествия,  Фото:«Северобайкалье-инфо.24/7»
Водитель чудом не пострадал в ДТП

Дорожная авария в северобайкальском посёлке Нижнеангарск произошла днём 2 января. Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», на перекрёстке на улице Таёжная перевернулся грузовой автомобиль.

Позже выяснилось, что водитель самосвала не справился с управлением и слетел с трассы. После грузовик опрокинулся на бок. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, сидевший за рулём мужчина в ДТП не пострадал. Розлива топлива не было. 
ДТП большегрузные автомобили

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