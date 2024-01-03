На севере Бурятии самосвал слетел с трассы и завалился на бок

Водитель чудом не пострадал в ДТП



Дорожная авария в северобайкальском посёлке Нижнеангарск произошла днём 2 января. Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», на перекрёстке на улице Таёжная перевернулся грузовой автомобиль.



Позже выяснилось, что водитель самосвала не справился с управлением и слетел с трассы. После грузовик опрокинулся на бок. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, сидевший за рулём мужчина в ДТП не пострадал. Розлива топлива не было.

