Его не будет до 17:00
В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня, 11 декабря, с 9:00 до 17:00 производится отключение электроэнергии по адресам:
- ул. Буйко, 25, 27а, 29, детский сад №143 «Золотая рыбка», специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №3, школа №64, ул. Чаадаева, 2-17, ул. Иванова, 1-9, ул. Комсомольская, 36, 39;
С 13:00 до 17:00 не будет света по адресам:
- ул. Октябрьская, 13-17, детский сад №139, ул. Комсомольская, 18, 20, 24, 27.
Завтра, 12 декабря, с 9:00 до 12:00 электричество отключат в дацане на ул. Первоцветная, 1а. С 13:00 до 17:00 свет временно выключат по адресам:
- ул. Гвардейская, 1-5, республиканский многоуровневый Колледж, футбольная школа «Спартак Юниор», ул. Гвардейская, 2, школа №14, ул. Сентарецкого, ул. Буйко.
В Железнодорожном районе Улан-Удэ отключают свет
Происшествия, Фото:
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