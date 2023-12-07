Женщину-водителя госпитализировали
Накануне, 6 декабря, в Баргузинском районе Бурятии автомобиль «Хонда Фит» улетел с моста в ручей. ДТП произошло в 500 метрах от села Журавлиха.
- Около 11 часов дня 35-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на перила моста, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Протаранив ограждение, автомобиль упал в текущий под деревянным мостом ручей.
В результате ДТП водителя с переломом голени госпитализировали в местную больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ в ДТП пострадал 38-летний водитель «Тойоты Королла». В его автомобиль врезалась «Мазда Бонго».
В Бурятии «Хонда Фит» слетела в ручей
Происшествия, Фото:
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