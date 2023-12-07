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В Улан-Удэ «Мазда Бонго» врезалась в «Тойоту Короллу»

В Улан-Удэ «Мазда Бонго» врезалась в «Тойоту Короллу»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадал один водитель

Утром 6 декабря в Улан-Удэ в ДТП пострадал 38-летний водитель «Тойоты Королла». В его автомобиль врезалась «Мазда Бонго».

- 26-летний водитель автомобиля «Мазда Бонго», следуя по переулку Черкасский, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Королла», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водителя легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.

ДТП

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