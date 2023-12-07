07 декабря

06 декабря

Популярное

Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу

Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
«Чёрного» лесоруба задержал госинспектор

26 ноября в национальном парке «Тункинский» госинспектор задержал «чёрного» лесоруба. 51-летний мужчина вышел на незаконную рубку в 196 квартал Кыренского инспекторского участка.

- На момент пресечения правонарушения житель села Харбяты успел повалить одно растущее дерево породы лиственница. Ущерб от незаконной заготовки составил 134 835 рублей, - сообщили в нацпарке.

Сотрудники национального парка составили акт о лесонарушении и передали материалы в МО МВД России «Тункинский» для возбуждения уголовного дела.


национальный парк незаконная рубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «Хонда Фит» слетела в ручей
В Бурятии «Хонда Фит» слетела в ручей
Происшествия, 07.12.2023
Женщину-водителя госпитализировали
Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу
Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу
Происшествия, 07.12.2023
«Чёрного» лесоруба задержал госинспектор
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
Происшествия, 06.12.2023
Это уже восьмой подобный случай
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
Происшествия, 06.12.2023
Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
Происшествия, 06.12.2023
К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение
В Бурятии подтопило автодорогу
В Бурятии подтопило автодорогу
Происшествия, 06.12.2023
Выход воды наблюдается в двух населённых пунктах
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
Происшествия, 06.12.2023
Возгорание произошло в электрощитовой
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
Происшествия, 06.12.2023
Животное буквально разодрали на части

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^