Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу

Происшествия, Фото: Тункинский нацпарк

«Чёрного» лесоруба задержал госинспектор



26 ноября в национальном парке «Тункинский» госинспектор задержал «чёрного» лесоруба. 51-летний мужчина вышел на незаконную рубку в 196 квартал Кыренского инспекторского участка.



- На момент пресечения правонарушения житель села Харбяты успел повалить одно растущее дерево породы лиственница. Ущерб от незаконной заготовки составил 134 835 рублей, - сообщили в нацпарке.



Сотрудники национального парка составили акт о лесонарушении и передали материалы в МО МВД России «Тункинский» для возбуждения уголовного дела.





