В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой













Ранним утром очевидец сообщил в пожарную охрану о возгорании жилого дома в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии.До прибытия пожарных соседи сдерживали огонь при помощи подручных средств. Потушить возгорание приехавшим пожарным удалось в течение часа.В результате пожара полностью сгорел дом на площади 56 кв.м.- Пострадавших нет. Когда произошло возгорание, хозяин дома спал; обнаружив огонь, мужчина незамедлительно выбежал на улицу. Его супруга в этот момент дома отсутствовала, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания, оставившего семью без крыши над головой, стало короткое замыкание электрической проводки.