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В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой

В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Хозяин успел выбежать на улицу

Ранним утром очевидец сообщил в пожарную охрану о возгорании жилого дома в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии.

До прибытия пожарных соседи сдерживали огонь при помощи подручных средств. Потушить возгорание приехавшим пожарным удалось в течение часа.

В результате пожара полностью сгорел дом на площади 56 кв.м.

- Пострадавших нет. Когда произошло возгорание, хозяин дома спал; обнаружив огонь, мужчина незамедлительно выбежал на улицу. Его супруга в этот момент дома отсутствовала, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания, оставившего семью без крыши над головой, стало короткое замыкание электрической проводки.

 


пожар

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