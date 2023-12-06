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В Бурятии подтопило автодорогу

В Бурятии подтопило автодорогу
Происшествия,  Фото:газета "Джидинка"
Выход воды наблюдается в двух населённых пунктах

В Джидинском районе Бурятии наблюдается выход наледных вод.

Частично подтопило автодорогу Петропавловка – Закаменск на 147 км, вблизи села Оëр. В группе «Джида-инфо 24/7» сообщают, что сейчас проводятся противоналедные мероприятия, задействованы три человека и две единицы техники. Отмечается, что проезд для автомобилей свободный.

Также наледные воды зафиксированы в селе Гэгэтуй. В зоне подтопления оказались два приусадебных участка. Сейчас тут обустраивают водоотводной канал.

Сегодня, 5 декабря, на территории поселения введён режим «Повышенная готовность». Ведётся мониторинг, отмечает «Джида-инфо 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», режим повышенной готовности также действует в баргузинском селе Нестериха, его ввели из-за повышения уровня одноимённой реки. На днях во время проведения противоледных работ в воду по пояс провалился человек. Работы остановили и продолжили на следующий день. 
подтопление

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