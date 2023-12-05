Произошло это на реке Нестериха
В баргузинском селе Нестериха ввели режим «Повышенная готовность». Здесь поднялся уровень одноимённой реки, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Накануне ледорезные работы на реке завершили раньше времени, потому что рабочий провалился под лёд.
- Произошло обрушение кромки льда, человек провалился в воду по пояс. Всвязи с этим было принято решение о прекращении работ, так как это стало небезопасно для рабочих, - сообщил глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолия Узикова.
Сегодня с 9 часов утра возобновили ледорезные работы. Команда из шести человек и двух единиц техники чистит русло реки от шуги и льда.
«Баргузин-инфо» отмечает, что угрозы подтопления нет.
В Бурятии рабочий провалился под лёд
Происшествия, Фото:
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