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В Бурятии рабочий провалился под лёд

В Бурятии рабочий провалился под лёд
Происшествия,  Фото:"Баргузин-инфо"
Произошло это на реке Нестериха

В баргузинском селе Нестериха ввели режим «Повышенная готовность». Здесь поднялся уровень одноимённой реки, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Накануне ледорезные работы на реке завершили раньше времени, потому что рабочий провалился под лёд.

- Произошло обрушение кромки льда, человек провалился в воду по пояс. Всвязи с этим было принято решение о прекращении работ, так как это стало небезопасно для рабочих, - сообщил глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолия Узикова.

Сегодня с 9 часов утра возобновили ледорезные работы. Команда из шести человек и двух единиц техники чистит русло реки от шуги и льда.

«Баргузин-инфо» отмечает, что угрозы подтопления нет.
провалы под лед

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