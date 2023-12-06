В Иркутской области браконьер ловил пелядь сетями

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина предстанет перед судом



В Усть-Куте Иркутской области направлено в суд уголовное дело о браконьерстве.



Установлено, что в сентябре житель Усть-Илимска, находясь на Богучанском водохранилище, незаконно ловил рыбу пелядь. Ловлей он занимался с помощью сети и моторной лодки.



В тот день его задержали транспортные полицейские.



- Ущерб фигурант возместил добровольно в ходе дознания. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

