В Бурятии двое подростков угнали автомобиль

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Они заехали на АЗС, чтобы заправиться



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии двое подростков, 15 и 17 лет, угнали автомобиль ВАЗ из гаража.



Владелец машины обратился с заявлением в полицию. Ориентировку на розыск угнанного отечественного авто передали патрульным нарядам полиции и Росгвардии.



В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на окраине села, на территории АЗС заметили похожий автомобиль и подъехали поближе. При виде росгвардейцев из салона выскочили двое юношей и пустились наутёк.



Сотрудники догнали одного из парней – 15-летнего подростка.



- Задержанный в полиции сознался в угоне автомобиля, а сотрудники территориального отдела полиции вскоре задержали второго подозреваемого – 17-летнего подростка. Выяснилось, что несовершеннолетние злоумышленники вскрыли подручными средствами гараж и угнали транспортное средство. На АЗС горе-угонщики заехали, чтобы заправить автомобиль и покататься на нём, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. ВАЗ вернули владельцу. Ведётся следствие.

