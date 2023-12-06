06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии двое подростков угнали автомобиль

В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Они заехали на АЗС, чтобы заправиться

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии двое подростков, 15 и 17 лет, угнали автомобиль ВАЗ из гаража.

Владелец машины обратился с заявлением в полицию. Ориентировку на розыск угнанного отечественного авто передали патрульным нарядам полиции и Росгвардии.

В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на окраине села, на территории АЗС заметили похожий автомобиль и подъехали поближе. При виде росгвардейцев из салона выскочили двое юношей и пустились наутёк.

Сотрудники догнали одного из парней – 15-летнего подростка.

- Задержанный в полиции сознался в угоне автомобиля, а сотрудники территориального отдела полиции вскоре задержали второго подозреваемого – 17-летнего подростка. Выяснилось, что несовершеннолетние злоумышленники вскрыли подручными средствами гараж и угнали транспортное средство. На АЗС горе-угонщики заехали, чтобы заправить автомобиль и покататься на нём, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. ВАЗ вернули владельцу. Ведётся следствие.
угон Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн
С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн
Происшествия, 06.12.2023
Нелегальные игорные точки работали по 11 адресам
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
Происшествия, 06.12.2023
Они заехали на АЗС, чтобы заправиться
В Бурятии пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб
В Бурятии пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб
Происшествия, 06.12.2023
Автоавария произошла на федеральной трассе
В Улан-Удэ задержали преследователя школьниц
В Улан-Удэ задержали преследователя школьниц
Происшествия, 05.12.2023
Мужчина отрицает, что имел дурные намерения в отношении девочек
В Бурятии рабочий провалился под лёд
В Бурятии рабочий провалился под лёд
Происшествия, 05.12.2023
Произошло это на реке Нестериха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^