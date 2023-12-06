Они заехали на АЗС, чтобы заправиться
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии двое подростков, 15 и 17 лет, угнали автомобиль ВАЗ из гаража.
Владелец машины обратился с заявлением в полицию. Ориентировку на розыск угнанного отечественного авто передали патрульным нарядам полиции и Росгвардии.
В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на окраине села, на территории АЗС заметили похожий автомобиль и подъехали поближе. При виде росгвардейцев из салона выскочили двое юношей и пустились наутёк.
Сотрудники догнали одного из парней – 15-летнего подростка.
- Задержанный в полиции сознался в угоне автомобиля, а сотрудники территориального отдела полиции вскоре задержали второго подозреваемого – 17-летнего подростка. Выяснилось, что несовершеннолетние злоумышленники вскрыли подручными средствами гараж и угнали транспортное средство. На АЗС горе-угонщики заехали, чтобы заправить автомобиль и покататься на нём, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. ВАЗ вернули владельцу. Ведётся следствие.
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
Происшествия, Фото:
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