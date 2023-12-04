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В Бурятии полыхал Land Cruiser

В Бурятии полыхал Land Cruiser
Происшествия, 
Выгорел моторный отсек

В субботу, 2 декабря, в Закаменске горел внедорожник. Инцидент произошёл в два часа дня на улице Баирова.

На момент прибытия пожарных полыхал моторный отсек автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», сообщили в группе «Закамна-инфо. 24/7».

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки при аварийном режиме работы электрооборудования двигателя.

Ущерб, причинённый пожаром, устанавливается.
пожар

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