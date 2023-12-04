Выгорел моторный отсек
В субботу, 2 декабря, в Закаменске горел внедорожник. Инцидент произошёл в два часа дня на улице Баирова.
На момент прибытия пожарных полыхал моторный отсек автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», сообщили в группе «Закамна-инфо. 24/7».
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки при аварийном режиме работы электрооборудования двигателя.
Ущерб, причинённый пожаром, устанавливается.
В Бурятии полыхал Land Cruiser
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они не были пристёгнуты ремнями безопасности
Выгорел моторный отсек
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Подтопление происходит из-за тёплой погоды и обильного снегопада
Пострадавших нет
Полицейские призвали жителей скептически относиться к непроверенным сообщениям в Сети
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров
Мужчина получил ожоги, когда эвакуировался из дома
Его задержали росгвардейцы
Число незаконных рубок сократилось на треть
Ещё два человека госпитализированы
Общество, 04.12.2023
Животных якобы должны были вывезти в Бурятию
Травмы получила пассажирка
Прокуратура обнаружила нарушение законодательства в сфере закупок
Магнитудой 3,7 балла