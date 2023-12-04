В Бурятии пьяная женщина попала под колёса «Тойоты»

Женщина переходила дорогу не по «зебре»
В Джидинском районе Бурятии около восьми часов вечера 3 декабря произошёл наезд на пешехода.
- 49-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на улице Центральная села Нарын вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 52-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По имеющимся данным, женщина находилась в состоянии опьянения, а на её одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
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