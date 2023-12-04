В Бурятии пьяная женщина попала под колёса «Тойоты»





В Джидинском районе Бурятии около восьми часов вечера 3 декабря произошёл наезд на пешехода.- 49-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на улице Центральная села Нарын вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 52-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По имеющимся данным, женщина находилась в состоянии опьянения, а на её одежде отсутствовали светоотражающие элементы.