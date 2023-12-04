05 декабря

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В Бурятии пьяная женщина попала под колёса «Тойоты»

В Бурятии пьяная женщина попала под колёса «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина переходила дорогу не по «зебре»

В Джидинском районе Бурятии около восьми часов вечера 3 декабря произошёл наезд на пешехода.

- 49-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на улице Центральная села Нарын вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 52-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

По имеющимся данным, женщина находилась в состоянии опьянения, а на её одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

ДТП

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