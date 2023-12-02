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На трассе в Бурятии горела фура

На трассе в Бурятии горела фура
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Судя по всему, возгорание произошло несколько дней назад

В Прибайкальском районе Бурятии горела фура. Возгорание, судя по всему, произошло несколько дней назад. Об обгоревшем грузовом автомобиле на трассе «Байкал-Daily» сообщили водители, проезжавшие мимо него.

- Сегодня перед подъёмом на Мандрик. Утром стоял и обратно в город ехали вечером – стоял, - отмечали они накануне, 1 декабря, вечером.

Огнём повреждена кабина машины и часть кузова. 
тушение

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