На трассе в Бурятии горела фура

Судя по всему, возгорание произошло несколько дней назад



В Прибайкальском районе Бурятии горела фура. Возгорание, судя по всему, произошло несколько дней назад. Об обгоревшем грузовом автомобиле на трассе «Байкал-Daily» сообщили водители, проезжавшие мимо него.



- Сегодня перед подъёмом на Мандрик. Утром стоял и обратно в город ехали вечером – стоял, - отмечали они накануне, 1 декабря, вечером.



Огнём повреждена кабина машины и часть кузова.

